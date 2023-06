Il Cdm vara la riforma della giustizia | via l’abuso d’ufficio | stretta alle intercettazioni Nordio | «Nessun bavaglio alla stampa»

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il Consiglio dei ministri tenutosi all’indomani dei funerali dell’ex premier Silvio Berlusconi ha approvato lapresentata dal ministroCarlo. Tra i punti qualificanti del progetto, la cancellazione del reato di abuso, lo stoppubblicazione di quegli stralci diche non siano utilizzati nel corso del dibattimento o non siano compresi nei provvedimenti del giudice, il divieto di inappellabilità da parte dei pm verso le sentenze di assoluzione nei casi di reati lievi. Nel presentare lanella conferenzaseguita al Cdm,ha negato seccamente che la cancellazione del reato di abusocreerebbe nell’ordinamento ...

... ma sono il frutto di sei mesi di lavoro di uno staff estremamente preparato del nostro ministero", ha detto Nordio al termine del. "L'obiettivo è portare a compimento l'idea liberale e ..."Ho voluto ricordare inl'umanità di questo uomo che si è battuto sempre per gli ideali in cui credeva, checché ne possano dire i detrattori: uno di questi era la giustizia giusta per ogni ...... un centinaio di vittime'), passando per l'IA (' Intelligenza Artificiale , la Uele prime ... Nel fondo spicca la riforma della Giustizia ('Nordio porta inil primo pacchetto di riforma della ...

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge contenente "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario"."Cambieremo anche la Costituzione", ha assicurato il guardasigilli Nordio che ha chiesto all'opposizione di valutare "in termini razionali" il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri. "Il r ...