Il Camerun minaccia le tv | “Stop alle scene gay o vi oscuriamo”

(Di giovedì 15 giugno 2023) . Nel mese del Pride, l’autorità di regolamentazione dei media della repubblica unitaria dell’Africa equatoriale hato di oscurare i canali televisivi, in particolare stranieri, che trasmettono “di omosessualità”. Un avvertimento che arriva in un Paese che punisce le relazioni omosessuali con la reclusione. Su Canale+ va in onda la serie “Lookin” che segue le vicende di Patrick, Agustin e Dom, tre amici gayIn un testo intitolato “Avvertenza”, datato lunedì 12 giugno e diffuso dai media nelle scorse ore, il Consiglio nazionale delle comunicazioni (Cnc), un organo governativo, ha dichiarato di aver notato “la proliferazione di programmi che promuovono pratiche omosessuali”, “generalmente trasmessi da editori stranieri”. Queste immagini “si trovano sempre più spesso nei cartoni animati destinati ai bambini e ai minori”, si legge nel testo. ...

