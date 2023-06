Ille tv: "Stop alle scene gay o vi oscuriamo". Nel mese del Pride, l'autorità di regolamentazione dei ...Il, come molti altri Paesi africani, riceve un gran numero di canali stranieri attraverso abbonamenti offerti dal gruppo francese Canal+ e da quello sudafricano DStv, oltre a una serie di ...Altre forniture sanitarie sono state consegnate a, Burundi, Repubblica democratica del ... Risposta globale Per rispondere alla crescente, le agenzie Onu per la sanità hanno steso per ...

Il Camerun minaccia le tv: “Stop alle scene gay o vi oscuriamo” - Luce Luce

(ANSA-AFP) - DOUALA, 13 GIU - L'autorità di regolamentazione dei media del Camerun ha minacciato di oscurare i canali televisivi, in particolare stranieri, che trasmettono "scene di omosessualità", in ...