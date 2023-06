I tifosi del Foggia insultano l’arbitro sui social | la replica | “Io sono un metalmeccanico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Martedì sera allo stadio Zaccheria è andata in scena la prima partita della finale playoff frae Como, valida per la promozione in Serie B. Gli ospiti lombardi hanno vinto per 2 a 1 e la situazione è ora complessa per i rossoneri in vista del ritorno, in programma domenica 18 giugno. Idelse lapresa soprattutto con alcune decisioni arbitrali e hanno duramente criticato il direttore di gara, Kevin Bonacina della sezione AIA di Bergamo. In particolaredue gli episodi contestati: un gol annullato ad Ogunseye per aver fatto fallo e un calcio di rigore non concesso a Frigerio. Al termine della partita quindi la società rossonera ha rilasciato un comunicato polemico, annunciando che “è stata immediatamente formalizzata protesta all’AIA e alla Lega Pro per la direzione di ...