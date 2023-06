I sindaci del Fortore in coro | “Compromesso il diritto alla salute con gravi rischi per le persone” Video

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti L’ufficio stampa della Comunita Montana delha diramato la seguente nota stampa in riferimentoriunione tenutasi nella giornata di ieri. “La conferenza deidella Comunità Montana del, convocata dal presidente Zaccaria Spina, si è riunita per affrontare la problematica della demedicalizzazione delle ambulanze situate presso i Comuni di San Bartolomeo in Galdo e Ginestra degli Schiavoni che sta destandormismo e preoccupazione nella popolazione di tutti i Comuni fortorini. L’eliminazione del medico a bordo delle ambulanze nel territorio fortorino va a pregiudicare il fondamentaledella personatutela della, mette in pericolo la corretta erogazione del servizio di ...