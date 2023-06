«I profughi climatici ci guardano»

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tra il 1970 e il 2021 i fenomeni meteorologici,e idrici estremi hanno provocato 12.000 disastri, con 4,3 miliardi di dollari di perdite economiche dichiarate, e con oltre 2 first appeared on il manifesto.

...il livello globale di persone in fuga era rimasto pressoché stabile a circa 40 milioni tra...sfollati all'interno dei loro paesi a causa di un conflitto o di violenze o di eventi...Guerre e mutamentiNel 2022, si legge, "la guerra in corso in Ucraina, insieme ai conflitti in altre parti del mondo e agli sconvolgimenti provocati dal clima", hanno costretto altri ...L'Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite (IOM) stima che già nei prossimi trent'anni potrebbero esserci fino a 1,5 miliardi solo dio migranti. Tutti ...

Mai così tante persone strappate dalle loro case. I 46 Paesi più poveri sono i più generosi: ospitano il 20% di tutti i rifugiati, pur avendo nemmeno 1,3% del Pil mondiale