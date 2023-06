I medici protestano per difendere la Sanità Pubblica

Decine di manifestazioni , assemblee e sit - in sono in programma oggi in 39 città italiane, promosse dai sindacatie veterinari insieme alle associazioni di pazienti e di cittadini. La ...... mentre nello stesso tempo c'è stata una riduzione dei servizi ai cittadini e un aumento dei carichi di lavoro per personale come Sos,e infermieri". Tutti temi che l'Usb porterà anche giovedì ...BOLZANO . Anziani e assistiti: 'L'Ufficio disabili dell'Asl rischia di essere trasferito da via Amba Alagi 33 a via ... All'ultimo piano tutti gli ambulatorie la sala riunioni della ...

I medici protestano in 39 città, 'difendere l'Ssn' - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Dalla guardia medica per una ricetta perché non c'è il pediatra, pochi posti letto, pochi infermieri e medici, una radioterapia che costringe i pazienti a percorrere 200 chilometri o addirittura a pre ...Si sono presentati in conferenza stampa con le mani legate, alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli, i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali che ...