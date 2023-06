I lavoratori Alitalia avevano ragione | svelato il contratto segreto | Ita dovrà riassumerli

(Di giovedì 15 giugno 2023) Prima tegola giudiziaria per Ita Airways. Nella giornata di oggi, giovedì 15 giugno, giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha depositato la sentenza in favore 77 ex dipendenti, tra cui molte donne, lasciati in cassa integrazione a zero ore nel passaggio da una compagnia di bandiera...

...Cassazione sul licenziamento a causa di assenze frequenti Nel caso della controversia tra... Allo stesso tempo, è fondamentale per iessere consapevoli dei loro diritti e delle ......stati più di 1.100 gli ex dipendenti dia portare in aula di giustizia la nuova compagnia per chiedere il reintegro ex art 2112 del Codice Civile ('Mantenimento dei diritti deiin ...Una compagnia che non ha la flotta sufficiente ad incidere sul gap aeromobili lasciato da... sui, sulle imprese, sui cittadini tutto l'anno e crea una netta frattura di ...

Ita Airways, fu «cessione di ramo di azienda»: reintegrati 77 ... Il Manifesto

il dispositivo della prima sentenza favorevole a 77 dipendenti ex Alitalia, tra cui molte donne, che sono stati tutti reintegrati nel posto di lavoro vedendosi riconosciuto anche il diritto a un anno ...Svelato il contratto segreto fra Ita e commissari Alitalia siglato nell’autunno del 2021 (documento che la nuova compagnia si è sempre rifiutata di rendere pubblico nonostante sia e resti, fino all’in ...