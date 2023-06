I giovani di Forza Italia | “Berlusconi ci ha lasciato un vademecum | scritto la sera prima di vederci”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Bergamo. Haun, ai suoi ragazzi. E si è preso la briga di scriverlo ladi vederli. Una serie di riflessioni e di moniti non solo sulla politica, ma anche e soprattutto sulla vita. Questo il testamento, questo il lascito di Silvioaiche compongono il movimento delle nuove leve. Sono loro, infatti, ora, i custodi di una raccolta di pensieri che il Presidente diha voluto lasciare nell’occasione del meeting che si è tenuto in Borgo Palazzo il 18 marzo scorso, l’ultima uscita pubblica peraltrodel ricovero. E non nasconde l’emozione Anton Saccà, 23 anni, presidente della sezione di Bergamo, lui che ha fortemente voluto, tanto da organizzarlo, proprio quell’incontro ...

... in cinque Paesi, Belgio, Germania, Austria, Grecia e Malta, voteranno anche idai 16 anni ... Giovedì Nordio porta in Cdm la riforma della giustizia Quale futuro perItalia Partito troppo ......che desidera illuminare e salvare ogni parte della mia persona Cosa mi ha spaventato della... 'Spalancate le porte a Cristo', così si rivolgeva aiil papa Giovanni Paolo II, alla stessa ...... nell'orientare il mondo della scuola, famiglie,e ragazze verso le materie STEM e le ... "trasformando lavori e attività in precedenza fondati sullamuscolare in processi relazionali, ...

PIETRO COSTABILE (GIOVANI FORZA ITALIA): "DOLORE PER LA ... Agenda Politica

Giovanni Simeone, vice centravanti per forza di cose con quel portento di Osi in prima fila, è un patrimonio da riscattare dal Verona ...Tre giorni all’insegna dell’eccellenza a tavola, da momenti di confronto sull’Agroalimentare e sulla Ricerca, da masterclass e musica dal vivo. Tutto questo è "La notte del Rosso", la rassegna promoss ...