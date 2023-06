I funerali di Berlusconi seguiti da 8 milioni di persone | 70% di share | boom favorito dalla presenza dell’evento su quasi 20 canali

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’Italia si è fermata davanti alla tv per l’ultimo saluto a Silvio, cosa che non era accaduta il 12 giugno, quando tutte le reti ohanno dato la notizia della scomparsa e mandato in onda lunghi speciali. Idel leader di Forza Italia, scomparso a 86 anni, si sono tenuti ieri, 14 giugno, alle 15 presso il Duomo di Milano.di Stato a cui ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la celebrazione presieduta da Monsignor Mario Delpini. Davanti al piccolo schermo oltre 8di telespettatori con circa il 70% di, undi ascoltidirettapresente suventitv. Mediaset ha ...

Emilio Fede, ex direttore del TG4, ha condiviso su Instagram la sua disavventura che gli ha impedito di raggiungere piazza Duomo a Milano per partecipare aidi Silvio. Ha raccontato di come il suo autista sia misteriosamente scomparso e abbia gettando via le chiavi del veicolo. Fede ha espresso il suo dolore e la sua rabbia per l'......alle polemiche social che si sono scatenate contro di lui in seguito alla sua partecipazione di ieri aidi Stato del leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio Silvio. ...... da Barbara D'Urso subito trasformata in meme a Gad Lerner che si smentisce nell'arco di poche ore, senza contare le assenze (che fanno rumore come le presenze) e una certezza:non è morto,...

L'Italia saluta Silvio Berlusconi - LIVEBLOG - Politica Agenzia ANSA

Il 14 giugno scorso si sono tenuti i funerali di Silvio Berlusconi presso il Duomo di Milano. Dopo la conclusione della cerimonia, si è verificato un episodio incredibile: una folla ...L’addio a Berlusconi, la riforma della giustizia come “omaggio al leader di FI”, la controffensiva Ucraina e la ricerca della pace, l’allerta maltempo e il ...