I funerali del Cav | Conte va in osteria | ma voleva esserci Al contrario di Schlein

"Un baccalà alla romana, grazie". Giuseppe partecipare ai del Cav., ma il suo partito non glielo avrebbe perdonato. Così alle 15 è seduto in religioso silenzi...

Marina, ieri, all'ingresso e all'uscita dal Duomo, teneva la mano a Marta Fascina , l'ultima compagnaCavaliere, la quasi sposa, impalmata il 22 marzo 2022 in un matrimonio simbolico, né preti né ......non mi hanno dato una frazione della soddisfazione di quella deidi Maurizio Costanzo nel farmi capire la geografia politica delle panche. Osservare l'ovvio era facile: nella Milano...Sono stati, e per fortuna,per nulla berlusconiani. L'omaggio all'uomo ha dominato, certo. Nessuna grandiosità, zero ... tutto sommato ieri piazzaDuomo è apparsa milanista più che forzista.

Applausi e cori per l'ultimo saluto a Berlusconi. L'Arcivescovo: "Uomo di vita, amore e gioia" - L'ultimo saluto: le testimonianze e i ricordi raccolti nel giorno del funerale di Silvio Berlusconi - L'ultimo saluto: le testimonianze e i ricordi raccolti nel giorno del funer RaiNews

Oltre che degli alleati, quelli di oggi e quelli del passato: Umberto Bossi ha voluto esserci a tutti i costi, un’eccezione, visto che il fondatore della Lega da tempo ormai limita le uscite pubbliche ...Si è imposta la scena, ieri. Quella del funerale di un personaggio storico, Silvio Berlusconi: tra coraggio imprenditoriale, passione politica e resistenza sovrumana ai pregiudizi e ...