I delitti del Dams | 40 anni fa l’omicidio di Francesca Alinovi C’è un colpevole ma ancora molti misteri | il dettaglio più inquietante? La scritta in bagno

(Di giovedì 15 giugno 2023) Bologna, 15 giugno 1983. Sono quasi le sette di sera. Nella centralissima via del Riccio, un vicolo stretto tra le case che corre tra via Barberia e via Saragozza, c’è una scala dei vigili del fuoco appoggiata al civico 7 che entrano dalla finestra in un’abitazione al secondo piano. Li ha chiamati Marcello Jori, un amico della donna che vive in quel piccolo appartamento, allarmato per non averla vista né sentita negli ultimi tre giorni. Avrebbero dovuto allestire insieme una mostra ma lei non risponde al telefono e nemmeno al citofono. E ha fatto bene a preoccuparsi: sulla moquette in soggiorno giace riverso in una pozza di sangue il corpo di. Di fianco, c’è un fiore di plastica. Il delitto –è morta tre giorni prima, tra le 17 e le 24 di una domenica di giugno. Indossa gli stessi abiti di quel giorno, ...