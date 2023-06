Huawei Nova 11 Pro ufficiale in Italia | dove acquistarlo ed a che prezzo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 giugno 2023) Arriva per il mercatono il11 Pro, che porta con sé la modalità ritratto con tecnologia XD Portrait e la Super Star Orbit Ring per l’alloggiamento delle due fotocamere principali disposte sul retro. Il device viene proposto nelle nuance cromatiche Black e Green. Il11 Pro include uno schermo OLED da 6.78 pollici con risoluzione FHD+ (2652 x 1200 pixel) e frequenza di refresh rate fino a 120Hz. Sotto il cofano batte il processore Snapdragon 778G 4G con 8GB di RAM e 256GB di storage interno (non espandibile). Tra le connettività troviamo il 4G LTE, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’NFC ed il GPS (non si manifestano gravi carenze, come potete vedere). Presente anche il lettore di impronte digitali integrato nel display, come pure il sistema di raffreddamento al ...