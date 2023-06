Hockey su ghiaccio nel deserto. La notte storica di Las Vegas

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Playoffs in three, Cup in six”. Tre stagioni per entrare nei playoff, sei per vincere la coppa: fu questa, nel 2017, la previsione dell’imprenditore texano Bill Foley ai tifosi dei LasGolden Knights, neonata franchigia disu, la 31esima squadra del massimo campionato nordamericano, la Nhl. Nellaitaliana tra martedì 13 e mercoledì 14 giugno la promessa si è compiuta: a sei anni dal loro esordio in Nhl, i Golden Knights hanno conquistato la Stanley Cup battendo 4-1 nella finale playoff i Florida Panthers. Gara-5, disputata a Las, non ha avuto storia: i Golden Knights conducevano 6-1 al termine del secondo periodo e alla fine si sono imposti per 9-3. I LasGolden Knights hanno migliorato il record che apparteneva ai Philadelphia Flyers, ...