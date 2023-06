Highlights e gol Argentina-Australia 2-0 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’batte l’2-0 in un match di amichevole tra Nazionali. Si gioca in campo neutro. A sbloccare l’incontro è il solito Leo Messi, che al secondo minuto batte Ryan con un mancino a giro perfetto. Il gol del raddoppio è dell’ex Fiorentina German Pezzella, che al 68? chiude i conti. L’scenderà in campo il 19 giugno contro l’Indonesia alle 14:30 italiane. Qui di seguito gli. SportFace.