Hellas Verona | Gaich sullo spareggio salvezza | “É stata la partita più importante della stagione”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Lo scorso 11 giugno, nella splendida e suggestiva cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia, è andato in scena l’ultimo attoSerie A 2022-23, vale a dire l’attesissimotra lo Spezia di Leonardo Semplici, e l’capitanato dal tecnico Marco Zaffaroni, alla sua prima esperienza nel massimo campionato italiano. Una sfida, che non ha sicuramente deluso le aspettative, e che fin dai primi minuti di gioco ha regalato delle forti e profonde emozioni. Alla fine, dopo una lotta davvero molto serrata, ad aggiudicarsi il match èproprio la formazione scaligera, impostasi nei confronti degli Aquilotti con un secco e netto 3-1, ottenendo unapiù che meritata, al culmine di unacontraddistinta da non ...

Sono considerati possibili rimpiazzi per Zielinski qualora il polacco dovesse andar via. Anche se i rinnovi sono congelati Mg03/10/2022 - campionato di calcio serie A /- Udinese / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Lazar Samardzic Il mercato del Napoli è congelato, così come le trattative di rinnovo, scrive il Corriere dello Sport: la ...... la Cremonese (l'unica delle neo promosse a prendere, dopo una sola stagione, l'ascensore per la B) e lo Spezia, dopo lo spareggio salvezza con l'. Una stagione che ha insegnato tanto. A ...Va a scadenza col, Eusebio Di Francesco che si era legato per due stagioni alla società del ... Resta, invece, sotto contratto con l'Gabriele Cioffi. L'ex Udinese è stato esonerato dopo ...

Verona, il terremoto al Bayern può far tornare in corsa l'Hellas per Irakunda TuttoHellasVerona

Hellas Verona, giunge al capolinea l’avventura del direttore dell’area tecnica Francesco Marroccu. Francesco Marroccu lascia l’Hellas Verona. Il direttore dell’area tecnica gialloblù, quindi, rimette ...Le dichiarazioni dell’attaccante argentino dopo la salvezza L’attaccante dell’Hellas Verona in prestito dal CSKA Mosca, Adolfo Gaich ha parlato a Espn: SPAREGGIO. “Dopo la gara di Milano abbiamo gioca ...