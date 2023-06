Harry e Meghan divorziano? Ecco perché il matrimonio potrebbe finire

(Di giovedì 15 giugno 2023) Secondo l'esperta Jennie Bond, la famiglia Reale sarebbe disposto ad accoglierlo di nuovo solo in caso di una separazione dalla moglie Mentre girano voci su potenziali problemi neltra il principeMarkle, dopo che è stato affermato da vari media che il di il duca di Sussex a volte soggiorna da solo in albergo in California, molti si sono chiesti cosa succederebbe se la coppia si separasse. Parlando in esclusiva con ‘OK magazine’ l’ex corrispondente reale della BBC Jennie Bond ha offerto il suo punto di vista su cosa accadrebbe se il principedovesse mai tornare nel Regno Unito e integrarsi di nuovo nella famiglia reale. “Penso che, senza, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia”. Secondo Bond, “se il ...

