Halo Infinite | offerta da urlo su Euronics!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 15 giugno 2023) Due cose sono: l’universo die l’strabiliante di Euronics, con una percentuale da capogiro sul taglio di prezzo! Per scomodare aforismi così celebri, si chiederanno quelli tra voi che hanno alzato il sopracciglio, ci deve essere un buon motivo: ebbene, se l’di oggi pernon vi fa sussultare sulla poltrona, poco altro vi sconvolgerà come ha sorpreso noi l’ultima impresa di Euronics. Per quanto travagliato, lo sviluppo del titolo si è concluso con un prodotto di indubbia qualità, che evolve il gameplay della serie così come… beh, Combat Evolved fece a suo tempo col filone degli sparatutto. Naturalmente qui si parla di un prodotto per i possessori di Xbox Series X (e non S, vista la natura puramente fisica di quest’occasione). Se avete una PS5 ...