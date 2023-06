Hacker antimafia

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 giugno 2023) Per contrastare realtà criminali sempre più veloci e flessibili occorrono «strumenti» aggiornati: come i pirati della Rete, che potrebbero essere impiegati nel web per una lotta più efficace ai business illegali. Ci sono però questioni organizzative ed etiche su cui il dibattito è sì necessario, ma soprattutto è diventato urgente. La lotta al crimine si sta spostando nel cyberspazio. È lungo le fibre ottiche delle connessioni veloci che buoni e cattivi regoleranno i conti in futuro. Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, è tra i primi a immaginare lo scenario. «Mentre la politica discute delle intercettazioni, le mafie sono già in grado di assoldare deglie costruirsi nuovi modi di comunicazione» ha detto nel corso di un incontro pubblico. «Usano per sei mesi telefoni per parlare in chiaro da una parte all’altra dell’oceano e noi non riusciamo a bucare ...