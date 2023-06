“Ha stuprato 21 donne” | 277 anni di condanna per un ginecologo in Brasile

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu – A uninviene comminata unada record: ben 277di carcere, come riporta anche Tgcom24. La sentenza verte su casi reiterati di stupro di cui l’uomo è stato ritenuto colpevole. Ilbrasiliano e laa 277di carcere Si chiama Nicodemos Junior Estanislau Morais ilbrasiliano a cui è stata affibiata laa 277, due mesi e 19 giorni di carcere. Il reato è lo stupro, e non singolo, ma di ben 21, che secondo la sentenza sono state violentate dall’uomo nella città di Anapolis. Ma non è tutto: il medico dovrà pagare anche 100mila reales (al cambio, 19mila euro) come risarcimento per dmorali ...

Secondo quanto riporta la Cnn Brasil , il ginecologo è stato arrestato nell'ottobre 2021 durante l'operazione Sex Fraud, condotta dalla polizia civile di Goiás. Il medico avrebbe tentato di difendersi ......condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 6 anni di reclusione per aver, ... Sono contento solo del fatto che per fortuna non solo tanti amici, ma anche tante amichesiano ...Non ho rapinato, non ho. Era solo una piccola storia adolescenziale. Io stavo con la ... tante emozioni, altrettante macerie Come Dante e Beatrice Proprio il rapporto con leè un altro ...

Violenza contro le donne e violenza domestica: il Consiglio ... Consilium.europa.eu

Nicodemos Junior Estanislau Morais, ginecologo di Anápolis (stato del Goiás, Brasile), è stato condannato alla pena esemplare di 277 anni, due ...Un ginecologo è stato condannato in Brasile per aver stuprato nel corso della sua carriera 21 donne, ora dovrà risarcirle.