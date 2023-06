Ha più problemi di noi Cecchi Paone gela lo studio | la frase sulla morte del Cav

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Un'intera puntata dedicata a Silvio Berlusconi quella di Mattino Cinque. Il giorno dopo i funerali Federica Panicucci ha avuto diversi ospiti. Tra questi Alessandro. A lui la conduttrice dà per primo la parola, ricordando le parole di Pier Silvio. "Il nostro editore - esordisce la Panicucci - dice che da oggi bisogna fare clic…Lavorare con grande entusiasmo come sempre facciamo perché Silvio vorrebbe così, ma noi stessi vogliamo così". Ma l'ospite di Canale 5 non ci sta: "Va bene essere impegnati, va bene essere commossi, va bene essere tristi, ma non dimentichiamoci che chi ci segue ha piùdi noi". Da qui l'avvertimento: "Non dimentichiamo che dobbiamo trasmettere un senso di fiducia nel futuro. E anche un senso di positività". Poi il giornalista ripercorre la sua lunga carriera, che non vede ...