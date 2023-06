“Ha già fatto le valigie” Harry e Meghan Markle | crolla tutto | lui ha trovato una nuova casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 giugno 2023) Bomba sul principee la moglie, il divorzio sarebbe questione di giorni e non solo. A sparare la bomba è Jennie Bond, esperta di vicende della Royal Family che si è confidata con “Ok”. Racconta come “Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che, senza, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia. “Penso ci sia ancora buona volontà nei confronti di, o meglio, nei confronti del vecchio principe, quello che tutti ricordano”, ha aggiunto sempre Bond. >“Quanto ha lasciato a Marta Fascina”. Testamento Silvio Berlusconi, si parla di una cifra enorme E ancora: “Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo”. E non solo lei a parlare. L’ex maggiordomo della ...