Ha distrutto la cultura Ma la campagna d' odio anti Cav viene smontata così

(Di giovedì 15 giugno 2023) La sinistra si strappa le vesti per il lutto nazionale. Ma Rutelli ricorda il grande contributo dato da Berlusconi a far crescere laitaliana

... compiendo ben sette tentativi prima di essere ammesso allo stesso organismo che hala ... La Cina non ha una fortedella libertà , in qualsiasi ambito un occidentale possa concepirla. ...... l'antico quartierenel XVI sec. Ficarra Nel regno di Thea: visita guidata alla Grotta ... BCsicilia, Giornate Europee dell'Archeologia, Ministero della, Partinico, Riesi, Bagheria, ......per apprendere i primi rudimenti del 'caso fantascientifico' che sta interessando lacinese ... Uno scrittore,dalla delusione di aver perso l'unico amore della sua vita, cerca nella ...

"Ha distrutto la cultura". Ma la campagna d'odio anti Cav viene ... ilGiornale.it

Non sono durate neanche due settimane, prima di finire nelle grinfie dei vandali. Sono state distrutte le cassette in legno colorato a forma di casette nei giardini pubblici di Scandicci, installate g ...