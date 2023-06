Guidava la Lamborghini positivo alla cannabis | Sorpasso azzardato mentre arrivava la Smart con mamma e figli

(Di giovedì 15 giugno 2023) È risultatoai cannabinoidi Matteo Di Pietro, il 20enne del gruppo di youtuber dei 'TheBorderline', indagato per l'omicidio stradale che ha causato la morte di Manuel Proietti, il bimbo di soli 5 anni travoltoera in auto con suaElena Uccello, 29 anni, e con la sorellina di...

... di 5 anni, morto sotto gli occhi della mamma, che, e del sorellina di 3 anni. I ragazzi hanno noleggiato l'auto, una, all'autosalone SkyLimit di Roma, e poi si sono messi alla ...Il suvcheche sarebbe stato affittato per fare una 'challenge' e produrre video da postare su YouTube, ha travolto la Smart su cui viaggiava la vittima, 5 anni, con la madre e la ...Illesi i giovani all'interno della. Il ricordo per Manuel Proietti Nel frattempo in tanti si sono recati sul luogo della tragedia per ricordare Manuel Proietti. Sul marciapiede, dove ...

Chi sono i TheBorderline e il video "50 ore in una Lamborghini" prima dell'incidente in cui è morto il bambino di 5 anni RomaToday

Il ragazzo - 20 anni - è ora indagato per omicidio stradale. Gli altri quattro giovani che erano con lui rischiano l'accusa di concorso.I pm di Roma contestano l'omicidio stradale al Matteo Di Pietro, il ventenne che ieri sera, alla guida del Suv Lamborghini coinvolto nell'incidente a Casal Palocco, ha causato la morte di un bimbo di ...