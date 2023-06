Guardiola fa tremare Napoli | doppio obiettivo in casa azzurra

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilnel corso dell’estate proverà a trattenere tutti i big, ad eccezione di Kim. Il Manchester City, però, vuole due top azzurri Il trasferimento di Kim Min-Jae al Manchester United, ormai, è una questione di giorni. I contatti tra le parti sono costanti e a breve i Red Devils eserciteranno la clausola rescissoria presente nel contratto del difensore, versando nelle casse del60 milioni. Quella dell’ex Fenerbahce dovrebbe essere l’unica partenza pesante indei Campioni d’Italia ma il condizionale è d’obbligo: il Manchester City, infatti, ha messo nel mirino due componenti della rosae proverà a chiudere entrambe le pratiche in maniera positiva. I Citizens sabato scorso hanno conquistato per la prima volta nella loro storia la Champions League, battendo l’Inter grazie alla rete siglata nella ...

... e ora nemmeno in Champions' Manchester City's Spanish manager Pepcelebrates winning the ... (Photo by Paul ELLIS / AFP) L'Europa del calcio dovrebbeper quanto - poco, quasi con ...L'Inter pronta a ripartire dopo la delusione in Champions League: il club e Inzaghi pianificano il futuro, le ultime sul rinnovo del tecnico ex LazioSimone Inzaghi imbriglia, ma non basta all'Inter per salire sul tetto d'Europa e vincere la Champions League. Simone Inzaghi (LaPresse) - Calciomercato.itI nerazzurri escono sconfitti dalla finalissima di Istanbul ...Perché alla fine il numero delle occasioni è a suo favore, mentresi tiene solo il ... L'Inter ha fattoi campioni della Premier League anche quando è andata in svantaggio, anzi ...

