Gualtieri | Sostegno a cinema America con regole previste e verificabili

(Di giovedì 15 giugno 2023) – “Ilsi basa sul nostro regolamento. Si tratta di una manifestazione di grande importanza che quest’anno rischiava di non potersi svolgere. Con tre arene gratuite è uno dei grandi eventi di Roma e negli anni ha acquisito prestigio internazionale e se non si fosse svolto sarebbe stata una cosa negativa, abbiamo evitato questo rischio e ci siamo fatti carico, giustamente, della necessità che ci fossero anche quest’anno sulla base die proceduree questo si potrà agevolmente verificare”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto(nella foto), a proposito deldato alle arene della Fondazione Piccoloper la realizzazione delle tre arene estive di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci. (Dip/ Dire)

... in piazza anche Schlein e. FOTO La Capitale scende in strada per sostenere i diritti ...scese in piazza per partecipare a una delle edizioni più controverse della manifestazione a......2023 " ore 17.00 Protomoteca del Campidoglio con il patrocinio del Comune di Roma e ildel ... Red Star Press È previsto un saluto del sindaco di Roma RobertoConsegna del Premio Dino ......attiva alla costruzione di un bene comune' commenta il sindaco di Roma Roberto. 'Donare ... come main sponsor Intesa Sanpaolo che ha rinnovato il suo prezioso. Testimonial d'eccezione ...

Gualtieri, dal Pd pieno supporto sul termovalorizzatore - Ambiente ... Agenzia ANSA

Tanti i messaggi dal mondo politico della Capitale alla famiglia del Cavaliere e alla comunità di Forza Italia. Bandiere a mezz'asta in Regione Lazio ...Negli ultimi giorni la raccolta, in affanno in alcuni quartieri, a causa di una carenza di mezzi Ama avviati alla manutenzione ...