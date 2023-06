(Di giovedì 15 giugno 2023) Il direttore generale dell'(Agenzia internazionale per l'energia atomica), Rafael, in conferenza stampa dopo avere visitato alnucleare diha dichiarato:"Possiamo ...

Il direttore generale dell'(Agenzia internazionale per l'energia atomica), Rafael, in conferenza stampa dopo avere visitato al centrale nucleare di Zaporizhzhia ha dichiarato:"Possiamo dunque vedere, direi, che ci ...La situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia e' "grave" ma in via di stabilizzazione. Lo afferma il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (), Rafael, che oggi ha visitato la centrale occupata dalle forze russe. Il capo dell'ha stimato oggi, dopo una visita alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, che la ...Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (), Rafael, è a Kiev e ha offerto all'Ucraina un programma di assistenza per affrontare la crisi causata dalla ...

Grossi (Aiea): "Situazione a centrale di Zaporizhzhia è grave" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 15 giu. (askanews) - Il direttore generale dell'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica), Rafael Grossi, in conferenza stampa dopo avere visitato al centrale nucleare di Zaporizhzhia ...La situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia e' 'grave' ma in via di stabilizzazione. Lo afferma il direttore generale ...