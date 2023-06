Grecia | si temono 600 morti nel naufragio | «100 bambini nascosti nella stiva» L’Italia si chiama fuori | «Avevamo allertato Atene»

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il giorno dopo ildi un barcone carico di migranti partito dalla Libia e diretto verso, i soccorritori greci continuano ad operare al largo della costa di Kalatamasperanza, sempre più flebile, di trovare altri superstiti di quella che appare sempre più chiaramente come una delle peggiori tragedie della rotta del Mediterraneo centrale. Il bilancio ufficiale delle vittime delè fermo da ieri a quota 78. Ma le cifre definitive del disastro potrebbero essere molto diverse. Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni delle autorità, si stima che stipati su ogni angolo della nave rovesciatasi all’alba di mercoledì a 80 km dalla costa greca vi fossero circa 750 persone. Ma ad essere tratti in salvo dopo ilsono state, sin qui, soltanto 104 persone. «Tutti uomini di ...

Lutto nazionale a 10 giorni dalle elezioni "Questa potrebbe essere la peggior tragedia marittima inda anni", ha detto la portavoce dell'Unhcr Stella Nanou. Ieri stesso il governo ad interim ...Sicentinaia di morti (c'è chi azzarda anche 500 ) dopo l'ultimo naufragio avvenuto nelle prime ore del 14 giugno al largo di Pylos , nel sud del Peloponneso, in. Una strage che ha già ...

All'indomani della nuova tragedia del mare a Pylos, il copione sulla responsabilità dei soccorsi, che si ripete di naufragio in naufragio, torna a far discutere l'Europa ...La strage in Grecia ripropone l’aumento dei flussi di sbarco in estate ... In questo modo affrontando anche le comprensibili preoccupazioni di chi teme che gli arrivi massicci creino complicazioni sui ...