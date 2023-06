Graduatorie GaE | scioglimento riserva e inclusione elenchi sostegno | domande disponibili su Istanze online GUIDE Ministero

(Di giovedì 15 giugno 2023) Fino al al 4 luglio (ore 23,59) è possibile presentare domanda per sciogliere lada parte dei docenti inseriti nelle GaE (ad esaurimento). Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), ed essere abilitati al servizio “on line”. L'articolo .

Per il sostegno sono previsti 2.347 per scorrimento die concorsi. In aggiunta a questi bisogna considerare circa 17.126 posti con la procedura straordinaria di assunzione dalle...... residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (dae GM) e dalle assunzioni straordinarie da ... i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le, idonei ...... una volta completata la fase ordinaria delle assunzioni in ruolo relative ai posti di sostegno (il 50% dei posti disponibili assegnato allee l'altro 50% alledei concorsi), si ...

