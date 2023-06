Gpa | il centrodestra va avanti sul reato universale | nonostante il “no” delle opposizioni Fdi | «Impossibile una sintesi con la sinistra»

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sarà Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia, la relatrice del testo che punta a trasformare la gestazione per altri – abbreviata come Gpa – in. La commissione Giustizia di Montecitorio ha approvato il mandato al relatore, nel primo pomeriggio del 15 giugno, così da permettere alla proposta di legge di essere discussa in Aula, a partire da lunedì 19. Lehanno votato contro il provvedimento che, nel corso dell’esame in commissione, è stato emendato soltanto una volta: la maggioranza ha voluto puntualizzare che saranno perseguibili esclusivamente le persone che hanno la cittadinanza italiana. Durante la discussione, il più duro, nell’alveo del centro, è stato il segretario di +Europa Riccardo Magi: «La proposta di legge Varchi per rendere...