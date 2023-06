Elon, patron della multinazionale statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche e di Twitter, è a Roma e ha in agenda alcuni incontri con ilitaliano. Questa mattina è ...Elonin visita a Palazzo Chigi. Il patron di SpaceX, Tesla e Twitter è a Roma per incontri con i vertici delitaliano. In mattinata è arrivato a bordo di una Tesla bianca per un colloquio di ..., arrivato attorno alle 11.30, ha lasciato la sede dela bordo di una Tesla bianca con targa italiana. Nel pomeriggiotornerà a Palazzo Chigi dove incontrerà la presidente del ...

**Governo: Musk tornato a P.Chigi per vedere Meloni** Il Dubbio

Elon Musk, cofondatore e capo di Tesla e SpaceX nonché proprietario ... L'imprenditore sudafricano, con cittadinanza canadese, naturalizzato statunitense, ha lasciato la sede del governo a bordo di ...Il tycoon è in tour in Europa e sta valutando di costruire qui una maxi-fabbrica di veicoli elettrici. Domani incontro con Macron ...