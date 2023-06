Ilfrancese sta lavorando da tempo per convincerea creare una fabbrica di batterie Tesla in Francia. Loading... L'uomo più ricco del mondoè tornato recentemente, secondo il ...Elon, patron della multinazionale statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche e di Twitter, è a Roma e ha in agenda alcuni incontri con ilitaliano. Questa mattina è ...Elonin visita a Palazzo Chigi. Il patron di SpaceX, Tesla e Twitter è a Roma per incontri con i vertici delitaliano. In mattinata è arrivato a bordo di una Tesla bianca per un colloquio di ...

**Governo: Musk tornato a P.Chigi per vedere Meloni** Il Dubbio

Elon Musk, cofondatore e capo di Tesla e SpaceX nonché proprietario ... L'imprenditore sudafricano, con cittadinanza canadese, naturalizzato statunitense, ha lasciato la sede del governo a bordo di ...Il tycoon è in tour in Europa e sta valutando di costruire qui una maxi-fabbrica di veicoli elettrici. Domani incontro con Macron ...