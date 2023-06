Google Maps | la Visualizzazione Immersiva per esplorare le mappe in 3D arriva in Italia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Le prime città sono Firenze e Venezia e sono coinvolti anche alcuni monumenti di Milano, Roma e Pisa. Non è navigabile in 3D tutta la città, ma solo alcuni punti di interesse molto noti....

