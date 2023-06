Google annuncia interessanti novità per l’app Play Libri

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'appintroduce nuove funzionalità per una migliore gestione della biblioteca personale. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Uber Eats lascia il mercato italiano. E' quanto annuncia l'azienda in una nota sul proprio sito web. "Il nostro viaggio con Uber Eats - si legge - è ...

La posizione di Google respinge le conclusioni delle indagini della Commissione europea e annuncia che risponderà di conseguenza. 'I nostri strumenti di tecnologia pubblicitaria - afferma in ...

Google lancia la Visione Immersiva nell’app Google Maps per Android e iOS in due città italiane: Firenze e Venezia, oltre ad alcuni monumenti di Milano, Roma e Pisa. È la prima volta che Google rende ...Google ha lanciato negli USA un nuovo strumento per Google Shopping che consente di provare i vestiti virtualmente.