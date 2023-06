Goodhairday | Sarah Jessica Parker | da sempre campionessa di capelli mossi

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 giugno 2023) Al solo sentire pronunciare il nome disi materializzano davanti agli occhi chiome mosse in diverse texture, lunghezze e sfumature di biondo. L'attrice, che sta sfoggiando oggi onde più rilassate (e che aspettiamo al varco in And Just Like That 2), è diventata nel tempo una paladina curly, alla moda anche quando non era alla moda