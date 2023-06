Gli Stati Uniti non lasciano in pace i limuli

(Di giovedì 15 giugno 2023) Continuano a usare il loro sangue blu per importanti test sulla sicurezza dei farmaci, anche se in Europa si fa ricorso ormai a un'alternativa

Da alcuni mesi, The CW, la rete che trasmette la serie negliUniti, ha un nuovo proprietario ... Nexstar aveva riferito che avrebbe messo un tetto di un milione di dollari a episodio pershow ...... sarà basato su uno dei celebri Mostri Universal - protagonisti di un franchise cinematografico realizzato fraanni '30 e '50, a cavallo fra horror e sci - fi - anche se non sonoancora ...Ma non appena ho preso le misure e mi sono sentito a mio agio con quel ruolo, durante i weekend scappavo con la mia band per fare musica, facevamo concerti un po' in tuttiUniti. Il tuo ...

Gli Stati Uniti avranno libero accesso alle basi militari in Papua Nuova Guinea RaiNews

Un patto definito "storico", che ha l'obiettivo di cambiare gli equilibri geopolitici nel Pacifico e sulla sfera di influenza ...Gli utenti di alcuni paesi che possiedono u n dispositivo Surface tra quelli più recenti ora hanno più opzioni per l'acquisto di componenti di ricambio tra cui scegliere. Microsoft ha iniziato a vende ...