Gli embrioni umani sintetici ottenuti con le cellule staminali | «Serviranno a studiare le malattie genetiche»

(Di giovedì 15 giugno 2023) Alcuni ricercatori in Usa hanno ottenutoutilizzando. Ovvero senza usare ovuli o spermatozoi. Lo ha annunciato la biologa Magdalena ?ernicka-Goetz, dell’Università di Cambridge e del California Institute of Technology, intervenuta ieri all’incontro annuale dell’International Society for Stem Cell Research a Boston. «Possiamo creare modelli simili ariprogrammando leembrionali)», ha detto la ricercatrice durante l’incontro. Le strutture ottenute dalle, secondo il Guardian, non hanno un cuore pulsante o l’inizio di un cervello. Ma includonoche normalmente andrebbero a formare la ...

Non vi è alcuna prospettiva a breve termine chesintetici vengano utilizzati clinicamente. Sarebbe illegale impiantarli nell'utero di un paziente e non è ancora chiaro se queste ...sintetici, ai qualiscienziati hanno appena dato vita, creano nuovi problemi etici perché, in questo momento, non sappiamo se queste nuove entità sonooppure no". Cosi David ...Non vi è alcuna prospettiva a breve termine chesintetici - creati quindi senza l'intervento di sperma o la presenza di ovuli - vengano destinati all'uso clinico. Sarebbe inoltre ...

Gli embrioni umani sintetici ottenuti con le cellule staminali ... Open

Un team di ricerca internazionale ha creato in laboratorio i primi embrioni umani sintetici, a partire da cellule staminali ...L’obiettivo della creazione di embrioni sintetici è capire i meccanismi e le molecole che possono funzionare male e provocare malattie genetiche o aborti spontanei ricorrenti ...