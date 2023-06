“Gli alieni sono sulla Terra da tempo Gli Usa sono in possesso di veicoli spaziali alieni | sono grandi come un campo da calcio”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il governo degli Stati Uniti è indi. Ne è sicuro l’ex funzionario dell’intelligence militare e veterano dell’Air Force, David Grusch. Su diverse testate statunitensi, tra cui Forbes,state riprese le affermazioni che Grusch ha rilasciato su NewsNation. Affermazioni peraltro prive di alcuna prova concreta. Grusch ha confermato di non aver visto personalmente nessuna delle presunte astronavi aliene, ma ha visto “alcune foto e ha letto alcuni rapporti molto interessanti”. Grusch afferma che gli Stati Unitiindi più “” o “” costruiti da una “intelligenza non ...

Il veterano dell'aviazione si è spinto anche a dichiarare che esiste 'un accordo tra l'amministrazione americana eextraterrestri'. Per quanto totalmente non supportate da prove, le dichiarazioni ......sul campo non hanno seguito criteri 'scientifici' e si teme che la popolazione di granchisi ... Un danno potenziale, perallevamenti, che potrebbe essere enorme. Al momento i rischi (e i ...In quantomutaforma, come noto anche agli appassionati dell' Universo Cinematografico Marvel per averli incontrati in più di un film,Skrull hanno pian piano sostituito figure significanti ...

Alla ricerca di segnali alieni nel cuore della Galassia Media Inaf

Un team di ricerca internazionale ha rilevato per la prima volta il fosforo su Encelado, una luna di Saturno. La scoperta di questo elemento aumenta in modo significativo le probabilità che ci sia ...La caccia agli alieni si sposta al Congresso che cercherà di far luce per capire se si tratta di clamorose rivelazioni sull’esistenza di civiltà extraterrestri nascoste dal governo, o sensazionali bug ...