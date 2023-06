Glenda Jackson | due volte premio Oscar | è morta a 87 anni

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'attriceall'età di 87nella giornata di giovedì 14 giugno 2023, in carriera aveva vinto due premi, attrice due, ènella giornata di giovedì 14 giugno 2023 all'età di 87. Ad annunciarlo è stato il suo agente Lionel Larner con un comunicato alla CNN, svelando che il decesso è avvenuto "in modo pacifico nella sua casa di Londra, dopo una breve malattia, mentre aveva al suo fianco la propria famiglia". Una lunga carriera nel cinema e nella politica L'attriceaveva recentemente recitato in The Great Escaper accanto a Michael Caine. Larner ha sottolineato: "Oggi ...

, attrice due volte premio Oscar, è morta nella giornata di giovedì 14 giugno 2023 all'età di 87 anni. Ad annunciarlo è stato il suo agente Lionel Larner con un comunicato alla CNN, ...Addio all'attrice inglese: aveva 87 anni ed è stata due volte vincitrice del premio alla miglior attrice, nel 1971 per il suo ruolo in ' Donne in amore ' e nel 1974 per ' Un tocco di classe ' . Nel 1992 ha ...Addio alla due volte premio Oscar, una delle più grandi attrici di lingua inglese in assoluto. L'interprete britannica è passata a miglior vita nella sua casa a Londra all'età di 87 anni. Dietro di sé lascia un'eredità ...

E' morta Glenda Jackson, l'attrice due volte premio Oscar TGCOM

Un altro grave lutto nel panorama del cinema internazionale, è morta Glenda Jackson. L’attrice inglese, due volte vincitrice del premio Oscar, si è spenta all’età di 87 anni. A darne la notizia il suo ...G lenda Jackson è morta a 87 anni nella sua casa di Londra dopo una breve malattia, lo ha comunicato il suo agente Lionel Larner in una nota in cui ha sottolineato di aver perso anche un’amica a cui e ...