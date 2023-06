Giustizia sportiva | la riforma entra nel decreto | penalizzazioni soltanto dopo le sentenze in giudicato

... ha garantito che non ci sarà mai più un caso Juventus: "Abbiamo stabilito, sulla linea guida di efficienza e trasparenza, la visibilità nelle classifica delle penalizzazioni della...'Abbiamo stabilito, sulla linea guida di efficienza e trasparenza, la visibilità nelle classifica delle penalizzazioni dellasoltanto al consolidamento delle sentenze, quindi una volta che sono passate in giudicato. La speranza, ma siamo certi che sia così, è che le tempistiche del Collegio di Garanzia ...Una mezza riforma sullache non cambia quasi nulla, eppure scontenta tutti. Un pannicello caldo sulle plusvalenze , comunque il massimo che il governo potesse fare con gli strumenti a disposizione. E poi ...

Giustizia sportiva, no del Dagl al decreto sulle penalizzazioni, ma va comunque in Cdm La Gazzetta dello Sport

Nel Cdm, che dura in tutto poco più di un’ora, vengono approvati anche diversi altri provvedimenti. Da una riforma della giustizia sportiva al via libera a una serie di direttive e regolamenti europei ...Abodi: «Il decreto legge ha stabilito un orientamento che porta a rendere visibili le penalizzazioni solo una volta che le sentenze siano in giudicato». Stralciata la norma dei tre mandati, rinviata a ...