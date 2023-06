Giustizia | Schlein | ' abuso d' ufficio? Sì a riforma | no ad abrogazione'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Noi sull'd'abbiamo una posizione molto chiara: siamo per unache chiarisca ed eviti effetti distorsivi ma siamo contrari all'tout court" del reato che "andrebbe anche contro gli impegni internazionali, visto che l'Ue sta per approvare una direttiva che chiede" ci sia l'd'. "Un conto è una, altro è l'che renderebbe peraltro anche più difficile la negoziazione del Pnrr". Così Ellya Sky Tg24.

... membro della segreteria di Elly, intervenendo ad Agorà, ha detto: "A livello europeo c'è ... noi siamo contrari a questa riforma dellaperchè riduce i controlli di legalità e non ......si prepara a varare oggi in Consiglio dei ministri la prima parte della riforma della. ... lasciando che i capigruppo del M5S prendessero posto vicino a Elly, Carlo Calenda e agli ...13:00 -L'intervista di Sky TG24 a Silvana Sciarra , giudice presso la Corte ... 14:45 - Le opposizioni L'intervista di Sky TG24 alla segretaria del Pd, Elly. 15:05 - Sostenibilità ...

Ultimo'ora: Giustizia: Schlein, 'preoccupa si usi morte Berlusconi per ... La Svolta

I sindaci del Pd premono perché i vertici nazionali non ostacolino la riforma del reato d'abuso d'ufficio, ma il Nazareno farà le barricate ...Ieri a Milano Elly Schlein ha scelto la linea di Sergio Mattarella e ha chiuso una stagione politica lunga un trentennio. Circa quindicimila le persone accorse in piazza Duomo. Appena duemila quelle c ...