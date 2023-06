Giustizia | Ricci | ' abrogazione abuso ufficio battaglia vinta da sindaci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Sono 10 anni che tutti iitaliani chiedono la revisione del reato did'. Il 98% dei procedimenti viene archiviato o c'è una assoluzione, c'è evidentemente qualcosa che non va nella formulazione stessa del reato. Nel frattempo prevale la paura per qualsiasi atto che si firma o si vota. A noi bastava la revisione del reato, il ministro Nordio ha deciso di abrogarlo. Lo riteniamo un fatto positivo e unadaiitaliani". Così Matteo, Presidente nazionale di Ali (Autonomie locali italiane).