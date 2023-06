Giustizia | Nordio presenta la sua riforma | l' opposizione si divide Ecco cosa cambia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Se Silvio Berlusconi, come dice Antonio Tajani, di fianco al guardasigilli Carlo, in conferenza stampa, " sarebbe soddisfatto delladellaquita" o se, come dice lo ...

... di fianco al guardasigilli Carlo, in conferenza stampa, " sarebbe soddisfatto della riforma dellaqui presentata" o se, come dice lo stesso ministro alla, ne ...Roma, 15 giu. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al primo pacchetto di riforma della. Riforme come questa ha commentato il ministro dellaCarlonon si fanno in pochi giorni: sono frutto di 6 mesi di lavoro di uno staff del ministero ed erano gia' state previste e calendarizzate due mesi fa. La sorte ha voluto che ...Le riforme, promosse dal ministro dellaCarlo, includono l'eliminazione del reato di abuso d'ufficio, restrizioni sul traffico di influenze illecite, regole più stringenti sulla ...

Riforma della Giustizia, dal Cdm arriva l'ok al ddl Nordio: via l'abuso d'ufficio | Il Guardasigilli: "Nessun vuoto di tutela" TGCOM

Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma della giustizia proposta dal guardasigilli Carlo Nordio, che tra l’altro elimina il reato di abuso d’ufficio. “Cambieremo anche la Costituzione”, ha a ...Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei ministri al Ddl Nordio. Cancellato il reato d’abuso d’ufficio, limitato l’uso delle intercettazioni a fini processuali e p ...