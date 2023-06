Giustizia | Mattarella | “Serve senso responsabilità | decisioni incidono su vita gente”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il presidente della Repubblica: "Giudici sono soggetti solo alla legge, fondamento e limite" “È un compito altissimo quello che tra qualche mese sarete chiamati a svolgere, nelle sedi che avete appena scelto – dice il presidente della Repubblica Sergiointervenendo all’incontro con i magistrati ordinari in tirocinio a Palazzo del Quirinale – Da giudici o da pubblici ministeri dovrete prenderechesulladelle persone, talvolta anche in maniera drammatica. Occorre che tale consapevolezza, accompagnata da un altodi, vi guidi sempre nell’attività decisionale”. “Le vostre determinazioni – ricorda – devono essere governate dalla saggezza del diritto. Nessun timore di possibili reazioni di pubblica opinione o di interessi coinvolti ma ...

(Adnkronos) - "È un compito altissimo quello che tra qualche mese sarete chiamati a svolgere, nelle sedi che avete appena scelto - dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al ...ROMA (ITALPRESS) – “L’articolo 104 della Costituzione riconosce all’ordine giudiziario l’autonomia e l’indipendenza da ogni altro potere. Sono presidi indiscutibili attraverso i quali la giurisdizione ...