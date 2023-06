Giustizia | la riforma inevitabile di Nordio

(Di giovedì 15 giugno 2023) Come per uno scherzo del destino, a poche ore dai funerali di Silvio Berlusconi, la vita pubblica è ancora animata dallo scontro sulla, riacceso dall'arrivo in Consiglio dei Ministri di quellaa lungo osteggiata, e oggi ancora bersagliata di critiche da parte di esponenti della magistratura. A rispondere a queste critiche, ci ha pensato il Guardasigilli, ex pm che partecipò indossando la toga a Mani Pulite, cercando di far luce sul mondo delle coop rosse. Da sempre granitico liberale,non è mai stato uso a compromessi, né sui principi né sulle azioni quotidiane. Ora da ministro si incarica – forse anche nel nome di Berlusconi – di fissare alcuni paletti fondamentali. Punto primo: il metodo. Dice: la magistratura non dovrebbe criticare le leggi, così come il ...

Giorgia Meloni in un video lo ha celebrato e in suo onore si prepara a varare oggi in Consiglio dei ministri la prima parte delladella. 'Ti renderemo orgoglioso', è la promessa ..."Mi dispiace che non possa assistere al primo passo verso unaradicale in senso garantista ", ha detto il ministro della, Carlo Nordio, parlando dell'intervento legislativo e ...Una promessa che il governo inizierà a mantenere già oggi pomeriggio, con il Consiglio dei ministri che avrà all'ordine del giorno il primo pacchetto di norme didella. Nel testo, ...

Il Guardasigilli riscrive le norme, attirandosi le solite critiche di sinistra e magistrati. Il metodo scelto dal governo di non cedere alle pressioni è, però, l'unica via per rispettare la democrazia ...“Non l’ho mai conosciuto in vita. L’impegno politico di tanti è nato in opposizione al berlusconismo. Oggi al Nazareno mi trovo a esserci io a guidare la comunità democratica. Abbiamo portato rispetto ...