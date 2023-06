Giustizia | il governo approva la riforma e la dedica a Berlusconi Meloni di nuovo assente in conferenza stampa

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilhato ladellapresentata dal ministro Carlo Nordio e l’hata a Silvio. Il via libera è stato annunciato in unacondotta dal forzista Antonio Tajani e che ha visto, ancora una volta, l’assenza di Giorgia: la presidente del Consiglio non ha più partecipato a unada quella dopo la strage dei migranti a Cutro. Il ddl prevede, tra le altre cose, l’abolizione del reato di abuso d’ufficio, la riduzione ai minimi termini del traffico di influenze, limiti alla pubblicazione di intercettazioni (e alla possibilità di citarle negli atti), l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per una serie di reati. E ...

Terminato il Consiglio dei ministri: la riforma approvata all'unanimità. I ministri spiegano le norme in conferenza ..."Ascoltiamo tutti - ha aggiunto ma ilpropone e il parlamento dispone. Questa è la democrazia e non sono ammesse interferenze". Rispetto a quanto previsto dal nuovo pacchetto sulla, ...... sono state introdotte leggi specifiche per affrontare l'omicidio stradale e garantire... 'Giravano un video' In Italia, la legge sull'omicidio stradale è stata introdotta durante io...

Roma, 15 giu - "Questa riforma è frutto di sei mesi di lavoro". Lo ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa al termine del Cdm, dicendosi dispiaciuto del fatto che Si ...Sono questi i principi cardine del pacchetto sulla giustizia partorito dal governo. In serata il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al disegno di legge recante modifiche al ...