Giustizia | ecco cosa prevede la riforma Nordio

(Di giovedì 15 giugno 2023) Lariguarderà soprattutto le nuove norme di. Sarà abrogato l’abuso d’ufficio e cambieranno le intercettazioni Nuovo Governo, nuove regole. Ed è tempo anche dire lache, quindi, il nuovo Governo di centrodestra promuove la nuova, che si forgia di un pacchetto totalmente nuovo. I punti salienti sono l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, la modifica del reato di traffico d’influenze illecite, ladelle intercettazioni per rafforzare la privacy dei terzi, l’intervento sulle misure cautelari per garantire maggior contraddittorio tra le parti. Secondo l’esclusiva targata Il Foglio, lasarà discussa al pre-consiglio dei ...

L'architetto di Putin potrebbe essere processato in Russia per reati contestati in Italia. Il ministero dellaha infatti chiesto alla Procura di Brescia di valutare la possibilità che Lanfranco Cirillo , noto appunto come l'architetto di Putin dopo essere diventato il "preferito" dal leader del ...... il padre tenta di farsida solo - Indagato per omicidio stradale il 20enne alla guida del Suv Leggi Anche Roma,chi sono gli youtuber coinvolti nell'incidente in cui ha perso la vita ...La narrazione si conclude infine da dove era partita, con la morte di Pasolini e con il grido disperato della madre che invoca

Bozza Ddl giustizia: ecco le novità in esame al preconsiglio dei ministri Agenzia ANSA

Il ministero della Giustizia ha infatti chiesto alla Procura di Brescia di valutare la possibilità che Lanfranco Cirillo, noto appunto come l'architetto di Putin dopo essere diventato il “preferito“ d ...Netflix presenta Il Principe, la nuova docuserie italiana in tre episodi su Vittorio Emanuele di Savoia, in arrivo a luglio ...