Giustizia | Cdm approva riforma all’unanimità

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) – A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri terminato da pochi minuti a palazzo Chigi hato,, ladella. A breve il ministro Carlo Nordio illustrerà il provvedimento in conferenza stampa. L'articolo proviene da Italia Sera.

Nella riforma approvata dal Consiglio dei Ministri non c'è' "un bavaglio alla stampa". Lo ha assicurato il ministro della, Carlo Nordio, nella conferenza stampa al termine del. Continua a leggere su Tg. La7.it - Nella riforma approvata dal Consiglio dei Ministri non c'è' "un bavaglio alla stampa". Lo ha ...Parole condivise dallo stesso Guardasigilli: "La sorte - dice - ha voluto la coincidenza" dell'approvazione della riforma dellain"con l'evento luttuoso" della morte di Silvio ...... il Consiglio dei ministri terminato da pochi minuti a palazzo Chigi ha approvato, all'unanimità, la riforma della. A breve il ministro Carlo Nordio illustrerà il provvedimento in ...

Dal CDM via libera al primo pacchetto della riforma della giustizia RaiNews

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla riforma della Giustizia presentata dal Guardasigilli Carlo Nordio che tra l'altro cancella il reato di abuso d'ufficio e pone limiti al potere di a ...Roma, 15 giu - "Questa riforma è frutto di sei mesi di lavoro". Lo ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa al termine del Cdm, dicendosi dispiaciuto del fatto che Si ...