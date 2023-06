Giustizia | Cdm approva riforma all’unanimità

(Di giovedì 15 giugno 2023) A breve il ministro Carlo Nordio illustrerà il provvedimento A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri terminato da pochi minuti a palazzo Chigi hato,, ladella. A breve il ministro Carlo Nordio illustrerà il provvedimento in conferenza stampa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Rispetto a quanto previsto dal nuovo pacchetto sulla, sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio Nordio è categorico. Sostiene: "Il reato è stato modificato varie volte per circoscriverne ...Il Ministro della, Carlo Nordio , ha presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. ...E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno, tra le altre cose, la riforma della. Il provvedimento, messo a punto dal Guardasigilli Carlo Nordio, prevede l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, un forte ridimensionamento di quello per il traffico di influenze ...

La riforma della giustizia di Nordio giovedì in Cdm: “Segnale nel solco dell’eredità di… Il Fatto Quotidiano

Via libera da parte del governo, secondo quanto si apprende, al disegno di legge sulla riforma della giustizia con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento ...Insieme al ministro Nordio ci sono anche i ministri Tajani, Fitto, Zangrillo e Abodi, per spiegare le nuove norme introdotte in Consiglio dei ministri ...