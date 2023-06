Giro Next Gen 2023 | Lukas Nerukrkar si impone a Manerba del Garda | terzo Busatto

(Di giovedì 15 giugno 2023) Arriva la fuga nella quinta tappa delGen. Sul traguardo didelpremiato un attacco a due: a spuntarla sul finale èNerurkar. Per il diciannovenne britannico della Trinity Racing gran colpaccio, seconda vittoria stagionale. Resta al comando della classifica generale Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team). Frazione entusiasmante nella quale non c’è stata una vera e propria fuga, visti i tanti tentativi subito stoppati da un gruppo che è andato a dimezzarsi in varie occasioni. A circa quaranta chilometri dall’arrivo l’attacco in solitaria del belga Lars Craps (Soudal-QuickStep DT), che ha preso una manciata di secondi sul plotone. Alle sue spalle sono partiti al contrattaccoNerurkar (Trinity Racing) e Trym ...

...parole di Cordiano Dagnoni (presidente della Fci) sul caso dei 31 ciclisti (la giuria ne ha aggiunti sette questa mattina grazie a nuove immagini) squalificati per traino sullo Stelvio al...Sono ben 31 i ciclisti squalificati dalla commissione di gara deld'ItaliaGen , la gara riservata ai corridori under 23. Un provvedimento arrivato dopo l'acquisizione di un video amatoriale girato da uno spettatore in cui appare evidente come gli atleti ...Una prestazione di squadra di primo livello per il #greenteam in questa quarta durissima tappa delGen con arrivo sullo Stelvio. Il primo corridore italiano nell'ordine d'arrivo e in classifica generale veste la maglia della Green Project Bardiani - CSF Faizanè, si tratta di Alessio ...

Arriva la fuga nella quinta tappa del Giro Next Gen 2023. Sul traguardo di Manerba del Garda premiato un attacco a due: a spuntarla sul finale è Lukas Nerurkar. Per il diciannovenne britannico della T